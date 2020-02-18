Toyota возобновила работу еще одного завода в Китае

Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor возобновила во вторник работу своего сборочного завода в одном из крупнейших китайских городов Тяньцзинь на северо-востоке КНР. Ранее она была приостановлена из-за проблем, связанных с распространением нового коронавируса, передает информационное агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Завод в Тяньцзине, по данным агентства, пока будет работать не на полную мощность, поскольку по-прежнему испытывает сложности из-за нарушения производственных цепочек, связанных с карантинными ограничениями. В понедельник Toyota Motor запустила также ранее остановленные предприятия в городах Чанчунь и Гуанчжоу. Предполагается, что после 24 февраля заработает и четвертый завод корпорации в Китае, который распложен в Чэнду - административном центре юго-западной провинции Сычуань.

Компания ранее планировала возобновить деятельность своих предприятий в КНР в самом начале февраля, после выходных по случаю лунного Нового года, затем отложила это до 10 февраля, однако ситуация в Китае в связи со вспышкой коронавируса не улучшилась, и сроки были вновь перенесены.

Другой японский концерн Mazda в понедельник также запустил завод в городе Нанкин.