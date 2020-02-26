Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая достигло 2918

Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая возросло до 2918, погибли 43 человека, следует из данных ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным ВОЗ на 12.00 мск, число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 459 и достигло 2918. Всего случаи заражения за пределами КНР на данный момент зафиксированы в 37 странах. Общее число смертей - 43, причем за сутки от COVID-19 скончались девять человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.