Турция приостановила все авиаполеты из Ирана

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания Turkish Airlines (THY) приостановила все рейсы из Ирана в связи с распространением коронавируса в этой стране.

Об этом пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

О точной дате восстановления авиасообщения информация отсутствует.

Отметим, что министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сказал, что в Турции нет зараженных коронавирусом. Хотя, по его же словам, это не исключает вероятности наличия зараженных коронавирусом в Турции.

Он отметил, что в настоящее время предпринимаются меры по пресечению проникновения инфекции в Турцию.

Отметим, что по словам замглавы министерства здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи, число зараженных коронавирусом в Иране может составлять около 139 человек.

Он также добавил, что погибли 19 человек. Позже власти уточнят данные.

Напомним что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2 592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1 769, скончались 17 человек.