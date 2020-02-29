БАКУ /Trend/ - В январе 2020 года вырос экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан. Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

Согласно информации, в январе этого года Турция экспортировала в Азербайджан автомобили на сумму 10,8920 миллиона долларов, что на 119,03 процента больше по сравнению с январем 2019 года.

"Не исключается, что экспорт продукции турецкого автопрома в Азербайджан покажет рост также по итогам февраля", - сказали в министерстве.

Отметим, что в январе 2020 года экспорт автомобилей из Турции на мировой рынок вырос на 3,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 2,402 миллиарда долларов.

Экспорт автомобилей составляет 16,38 процента в общем экспорте Турции в январе 2020 года.

По итогам 12 месяцев (январь 2019 года - январь 2020 года) экспорт автомобилей из Турции составил 30,663 миллиарда долларов, или 16,9 процента от общего экспорта за указанный период.

Напомним, что в 2019 году экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан вырос на 119,6 процента по сравнению с итогами 2018 года, составив 137,543 миллиона долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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