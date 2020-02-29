Во Франции объявили лауреатов премии "Сезар"

Лучшим фильмом, по версии французской Академии искусств и технологий кинематографа, в 2020 году признана криминальная драма режиссера Ладжа Ли "Отверженные" (Les Miserables, 2019). Эта и другие награды были вручены на 45-й церемонии главной французской кинопремии "Сезар", проходившей в парижском концертном зале "Плейель", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Картина, повествующая о конфликте в парижском пригороде, начавшемся после задержания полицейскими подростка, подозреваемого в краже, в этом году собрала большинство наград. Помимо основной премии, "Отверженные" получили приз зрительских симпатий. Лучшим молодым актером стал Алексис Маненти, сыгравший полицейского Криса из подразделения по борьбе с преступностью. Четвертая статуэтка за эту картину досталась Флоре Вольпельер за лучшую работу по монтажу.

Второе место по количеству наград между собой разделили "Прекрасная эпоха" (La Belle Epoque, 2019) режиссера Николя Бедоса и "Офицер и шпион" (J'accuse, 2019) Романа Полански. Первая картина получила "Сезар" за лучшие декорации, за лучший оригинальный сценарий и, кроме того, сыгравшая в ней Фанни Ардан была признана лучшей актрисой второго плана. Полански же получил две персональные награды - лучший режиссер и лучшая адаптация сценария (совместно с писателем Робертом Харрисом), кроме того, жюри по достоинству оценило работу костюмера Паскалин Шаван.

Все три упомянутых фильма считались фаворитами перед началом церемонии: "Прекрасная эпоха" и "Отверженные" были представлены в 11 номинациях, в то время, как историческая драма "Офицер и шпион" о суде над французским офицером еврейской национальности Альфредом Дрейфусом, несправедливо обвиненным в шпионаже, - в 12.