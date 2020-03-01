Число больных коронавирусом вне Китая превысило шесть тысяч человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки более 1,3 тысячи новых случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 6 тысяч человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
В коммюнике, опубликованном на сайте организации, говорится, что общее число зараженных вне Китая достигло 6009 человек в 53 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 1318 новых случаев заражения. Количество летальных исходов выросло до 86 (19 за сутки).
Вирус распространился ещё на две страны - Мексику и Сан-Марино.
По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 79 394 человек, скончались 2838. Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 85 403 человека.