В мире из-за коронавируса отменяются массовые мероприятия

В мире 1 марта 2020 19:23 (UTC+04:00)
В мире из-за коронавируса отменяются массовые мероприятия

БАКУ /Trend/ - Эпидемия коронавируса, вспыхнувшая сначала в Китае, а теперь стремительно распространяющаяся по всему миру, серьезно изменила календарь массовых мероприятий, передает Trend. Дело в том, что коронавирус передается воздушно-капельным путем и может быстро распространяться. Чтобы не заразиться, медики настоятельно советуют реже посещать места массового скопления людей.

Так, 29 февраля, во Франции объявили об отмене всех общественных мероприятий. Это произошло после экстренного заседания в Елисейском дворце с участием президента Эмманюэля Макрона. Среди крупных отмененных мероприятий во Франции - парижский полумарафон, в котором планировали принять участие 44 тысячи спортсменов, выставка инвестиций в недвижимость в Каннах, карнавал в городе Анси, сельскохозяйственная выставка в Париже.

На похожий шаг пошла и Швейцария, там отменены все крупные мероприятия. Наиболее значительное из них - женевский автосалон, на который должны были приехать свыше 600 тысяч человек.

В Германии же была отменена крупнейшая в мире туристическая выставка в Берлине. Из-за обострения ситуации с коронавирусом Sars-CoV-2 в Германии организаторы крупнейшей в мире туристической ярмарки ITB приняли решение об отказе от ее проведения. Об этом сообщил официальный представитель ITB в пятницу, 28 февраля. Ярмарка должна была пройти в Берлине с 4 по 8 марта. Предполагалось, что в ней примут участие более десяти тысяч фирм, так или иначе связанных с туристическим бизнесом. Организаторы ожидали, что на ярмарке побывают более 160 тысяч профессиональных и рядовых посетителей.

Организаторы целого ряда культурных мероприятий в Италии - презентаций книг и выставок, пресс-конференций и премьер - отменяют или переносят их из-за распространения коронавируса. В областях Ломбардия и Венето, где выявлены очаги распространения вируса, закрыты все театры, включая "Ла Скала" в Милане и "Ла Фениче" в Венеции, музеи, библиотеки, галереи. Крупнейшие достопримечательности закрыты в Лигурии. До конца недели посетителей не принимает Аквариум Генуи и Палаццо Дукале - центральный выставочный зал города. Подобные меры распространяются на области Фриули-Венеция-Джулия и Трентино-Альто-Адидже. Министерство культуры отменило акцию "Бесплатный музей по воскресеньям", которая проходит во всех государственных музеях в первое воскресенье месяца. 1 марта приостановлена акция, которая позволяет бесплатно посетить музеи, археологические парки и другие достопримечательности. В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения и по решению Совмина приостанавливаются все программы школьных экскурсий. Из-за закрытия кинотеатров в нескольких областях отложен выход на экраны двух фильмов. Значительно снизились кассовые сборы уже идущих фильмов.

Одна из наиболее популярных выставок мобильных технологий в этом году в Испании отменяется. Речь идёт о мероприятии под названием Mobile World Congress. Организаторы выставки сообщили, что праздник придётся отменить из-за опасений по поводу безопасности посетителей.

В соседней Грузии Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили перенес начало весеннего семестра со 2-го на 16 марта с учетом рекомендаций Министерства образования этой страны. Из-за угрозы распространения нового коронавируса (COVID-19) в государственных школах Грузии весенние каникулы решили начать на неделю раньше – 2 марта. Воспитательный процесс на две недели также будет приостановлен в детских садах. За это время в образовательных учреждениях должны будут провести дезинфекцию. Минобразования Грузии обратилось с аналогичными рекомендациями к частным школам. Университетам и профучилищам советовали отложить начало весеннего семестра.

В Южной Корее отменили спортивные ивенты. Чемпионат мира по шорт-треку, который должен был пройти 13-15 марта, не будут проводить из-за угрозы массового заражения. На родине K-Pop также отменяют концерты и фестивали. Культовая группа BTS, участники которой сейчас находятся в мировом туре, хочет отказаться от большого концерта в Сеуле - для фанатов бойзбэнда это огромный удар.

В самом Китае несколько мероприятий были отменены, а некоторые общественные места были закрыты в связи с распространением коронавируса. Власти Пекина закрыли крупные туристические объекты, включая Запретный город и участок Великой китайской стены. Другие мероприятия, которые также были отменены, включают традиционные храмовые ярмарки в Пекине, международный карнавал в Гонконге и все публичные празднования Лунного Нового года в Макао. Олимпийские отборочные соревнования по боксу и женскому футболу должны были состояться в следующем месяце в Ухане, но и они были отменены. Главное государственное управление по вопросам спорта Китая отменило из-за коронавируса все спортивные соревнования на территории страны до апреля. Шанхайский тематический парк развлечений Disney Resort также заявил, что «временно закрывается для контроля вспышки заболевания и предотвращения заражения». Ограничения на поездки были введены по всему Китаю, затрагивая около 20 миллионов человек в 10 городах. В Ухане все автобусы, метро и паромные сообщения были приостановлены, а все вылеты самолетов и отправление поездов отменены. Та же участь постигла 13 других мегаполисов центрального Китая — от Чиби до Сяньнина.

В Японии отменены массовые мероприятия, с понедельника будут закрыты большинство школ. В Токио и Осаке в этом году не будут проводиться традиционные праздники любования сакурой, цветение которой в этом году выпадает на вторую половину марта. С субботы и до середины марта закрыты Диснейленд и другие парки аттракционов. На самом северном острове Хоккайдо в пятницу введена чрезвычайная ситуация из-за роста заболеваний.

Мэры нескольких польских городов также отменили все массовые мероприятия, которые были организованы местными властями, из-за страха распространения коронавируса.

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) сообщили, что в ближайшие дни обсудят и могут принять решение о переносе ежегодной весенней встречи из-за коронавируса. В 2020 году это совместное заседание намечалось на 13-19 апреля, оно должно пройти в Вашингтоне. В этом мероприятии обычно участвует около 2800 делегатов из почти 190 стран и многочисленные журналисты и наблюдатели.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Парламентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися
Парламентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися
Явка на парламентских выборах в Таджикистане достигла 23,4%
Явка на парламентских выборах в Таджикистане достигла 23,4%
В Таджикистане началось голосование на парламентских выборах
В Таджикистане началось голосование на парламентских выборах
Loading Bars
Лента новостей
Помпео надеется, что внутриафганские переговоры начнутся в ближайшие дни США 20:21
В Доминикане подтвердили первый случай заражения коронавирусом Другие страны 20:09
Трамп заявил, что США введут двойную проверку пассажиров из-за коронавируса США 19:42
В мире из-за коронавируса отменяются массовые мероприятия В мире 19:23
Парламент Ирака не смог утвердить новый кабмин Алауи Арабские страны 19:20
В Британии число заразившихся коронавирусом выросло до 35 человек Европа 19:05
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 01.03.2020 Политика 19:00
Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече Путина и Эрдогана Турция 18:47
Азербайджан предпринимает все необходимые меры для борьбы c коронавирусом - оперативный штаб Азербайджан 18:29
Уничтожен сирийский военный аэродром Нейраб Турция 17:50
Для возвращения граждан Азербайджана из Ирана будет организован авиарейс - оперативный штаб при Кабмине Азербайджан 17:45
ВС Турции наносят удары лишь по атакующим силам Асада в Идлибе Турция 17:33
Завершился первый этап выпускных экзаменов для девятиклассников Общество 17:28
Минобороны Турции: В Идлибе сбиты 2 самолета режима Асада Турция 17:25
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО) Политика 17:14
"Южный газовый коридор" делает Азербайджан более независимым - российский эксперт Политика 17:12
В Сингапуре подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом Другие страны 17:00
Чемпионат Италии может быть не доигран из-за коронавируса Спорт 16:35
Тегеран считает, что США не имеют права подписывать соглашение по Афганистану Политика 16:14
В штате Нью-Йорк вводится запрет на выдачу одноразовых полиэтиленовых сумок в магазинах США 16:03
Ватикан откроет архивы времен Второй мировой войны Европа 15:45
В Германии число случаев заражения коронавирусом выросло до 117 Европа 15:16
Британия намерена выйти из Европейской конвенции по правам человека Европа 15:13
Турецкая армия проводит в Идлибе успешную операцию "Щит весны" Турция 15:10
Более 30 человек госпитализировали в Армении после первого случая заражения коронавирусом Другие страны 14:52
Парламентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися Таджикистан 14:45
Роухани предложил провести трехстороннюю встречу по Идлибу без России Политика 14:31
Некоторые импортируемые в Азербайджан товары освобождены от таможенной пошлины Экономика 14:02
Обнародован прогноз погоды на завтра Общество 13:52
Четыре прибывших в Азербайджан иностранца помещены на карантин по подозрению в коронавирусе Азербайджан 13:47
Афганистан не брал обязательств по освобождению пленных талибов Другие страны 13:41
В Баку госпитализированы 5 граждан Ирана с подозрением на коронавирус Азербайджан 13:23
Исполнительная Власть Баку о причине переноса памятника Хатаи (ФОТО) Общество 13:12
Пассажиры рейса авиакомпании "Узбекские авиалинии" попали в карантин по коронавирусу Узбекистан 12:18
Американский авианосец вошел в Средиземное море США 12:03
Границы Турции с Евросоюзом пересекли более 76 тысяч беженцев Турция 11:46
СМИ сообщили о победе Байдена на праймериз демократов в Южной Каролине США 11:41
Эфиопец Легесе и израильтянка Чемтай-Сальпетер стали победителями Токийского марафона Спорт 11:25
Азербайджан строит серьезные энергетические планы - российский эксперт Политика 11:11
Власти Австралии сообщили о первой смерти от коронавируса в стране Другие страны 10:55
Трамп обвинил демократов в разрушении имени и репутации Сандерса США 10:30
В Азербайджане проходит первый этап выпускных экзаменов для IX классов Общество 10:14
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:48
Вторая ракетка мира Надаль выиграл турнир в Акапулько Спорт 09:38
Гуайдо обвинил правительство Венесуэлы в покушении на него Другие страны 09:15
В Таиланде зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса Другие страны 09:03
Явка на парламентских выборах в Таджикистане достигла 23,4% Таджикистан 08:28
Число жертв коронавируса в Японии достигло 12 Другие страны 08:09
В Азербайджане обнародованы показатели возобновляемой энергетики за 2019 год Энергетика 08:00
В Греции подтвердили три новых случая заражения коронавирусом Европа 07:55
В США миллиардер Том Стейер вышел из предвыборной гонки демократов США 07:25
В Канаде число заразившихся новым коронавирусом выросло до 20 Другие страны 07:01
Клопп считает, что ФК "Уотфорд" был сильнее "Ливерпуля" и одержал заслуженную победу Спорт 06:40
В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса Другие страны 06:19
В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Армения 05:47
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек Другие страны 05:35
В Таджикистане началось голосование на парламентских выборах Таджикистан 05:18
В Словакии завершилось голосование на парламентских выборах Европа 05:02
В Вашингтоне объявили режим ЧП из-за коронавируса США 04:53
Число зараженных коронавирусом в Швейцарии выросло до 18 человек Европа 04:41
Макрон призвал Россию и Турцию договориться о прекращении огня в Сирии Европа 04:25
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2870 Другие страны 03:55
Трамп заявил, что США готовы помочь в борьбе с коронавирусом Ирану, если он попросит США 03:33
Число заразившихся коронавирусом в Испании выросло до 58 человек Европа 03:18
Трамп заявил, что обсуждает с Эрдоганом запрос Турции о размещении Patriot США 03:14
В Люксембурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Европа 02:51
Борис Джонсон и его подруга объявили, что помолвлены и ждут ребенка Европа 02:33
Почти 50 тысяч сирийских беженцев покинули Турцию (Обновлено) Турция 02:16
В Ирландии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Европа 02:11
Число больных коронавирусом вне Китая превысило шесть тысяч человек В мире 01:47
Трамп заявил, что США хотят провести встречу лидеров пятерки ООН в Нью-Йорке США 01:23
В парламент Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству Европа 00:52
Во Франции число заразившихся коронавирусом достигло 100 Европа 00:23
Турция объявила о приостановке авиарейсов в Италию, Южную Корею и Ирак Турция 00:01
США вводят запрет на въезд иностранцев, находившихся в Иране в течение последних 14 дней США 29 февраля 23:53
"Ливерпуль" прервал 44-матчевую серию без поражений в чемпионате Англии Спорт 29 февраля 23:40
Число заразившихся новым коронавирусом в Хорватии достигло шести Европа 29 февраля 23:36
Али Ахмедов: ПЕА успешно проведя избирательные кампании, еще раз подтвердила свою репутацию и роль в обществе Политика 29 февраля 23:15
В США впервые зафиксировали смерть от коронавируса США 29 февраля 22:19
Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом Россия 29 февраля 22:18
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек Европа 29 февраля 21:43
Эрдоган и Роухани обсудили Идлиб Турция 29 февраля 21:35
Красные лепестки…История любви азербайджанца и белоруски, прерванная армянской пулей (ВИДЕО, ФОТО) Социум 29 февраля 21:31
Глава Пентагона и президент Афганистана обсудили сделку с талибами США 29 февраля 21:25
Товарооборот Турции с Азербайджаном вырос Турция 29 февраля 21:00
Трамп прокомментировал подписание соглашения с "Талибаном" США 29 февраля 20:33
Эрдоган: Турция в сирийском вопросе не стремится к расширению территорий Турция 29 февраля 20:03
Маас считает "знаком надежды" соглашение между США и "Талибаном" Европа 29 февраля 19:41
Увеличилось число случаев заражения коронавирусом в Британии Европа 29 февраля 19:28
Министерство образования создало штаб в связи с коронавирусом Общество 29 февраля 19:28
Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 73 человек Европа 29 февраля 19:04
В Санкт-Петербурге издана книга о менталитете азербайджанцев Культура 29 февраля 18:43
Стала известна дата заседания Конституционного суда по итогам парламентских выборов в Азербайджане Политика 29 февраля 18:31
США и "Талибан" подписали мирное соглашение США 29 февраля 18:12
В ОАЭ приостановят работу школ и детсадов из-за коронавируса Арабские страны 29 февраля 18:10
Установлена численность штатных психологов в школах Азербайджана Общество 29 февраля 18:02
AZAL приостанавливает полеты в Тегеран Политика 29 февраля 17:50
Регина Мянник: У азербайджанских мужчин горящие глаза, как у львов (ФОТО) Культура 29 февраля 17:48
Вернувшийся в Баку по техническим причинам самолет вылетел в Анкару Общество 29 февраля 17:21
В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" создан штаб в связи с коронавирусом Общество 29 февраля 17:16
Все новости