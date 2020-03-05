В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 35 человек

Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 438 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 5766, число погибших достигло 35 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Республики Корея, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 32 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебного года во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.

По данным KCDC на 00.00 четверга 320 новых случаев обнаружены в городе Тэгу, еще 87 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи - из разных районов по всей стране.

Скончались в общей сложности 35 человек. За сутки выздоровели 47 человек, а число выписанных пациентов теперь составляет 88. Анализы еще 21 тысячи 810 человек находятся в работе.

Общее число зараженных к Сеуле достигло 103, в Тэгу - 4326 человек, 861 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 110 человек в провинции Кёнгидо, в Пусане - 92 случая.