Число зараженных коронавирусом в мире превысило сто тысяч человек

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек, более половины (свыше 55 тысяч) из них выздоровели. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, в мире зарегистрирован уже 100 701 случай заражения. Более половины из них выздоровели - 55 191 человек. Не менее 3 454 человек скончались из-за болезни, сообщает газета.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.