Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ

За последние сутки во всем мире было зафиксировано 2873 новых случаев заражения коронавирусом, 99 инфицированных скончались. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом, по данным организации, общее количество инфицированных коронавирусом в мире вплотную приблизилось к отметке в 100 тысяч и составляет 98 192, из них 80 711 в Китае.

Ранее китайское издание South China Morning Post сообщало, что количество случаев заражения коронавирусом в пятницу уже превысило 100 тысяч человек.

Как следует из коммюнике ВОЗ, общее число летальных случаев в Китае достигло 3045, из них 30 за последние сутки. За его пределами Китая всего скончались 335, из них 69 новых случаев.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.