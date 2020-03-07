В ВОЗ заявили, что коронавирус вряд ли прекратит распространение к лету

Прекращение распространения коронавируса нового типа к лету текущего года маловероятно. Такое мнение в пятницу выразил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться, - приводит его слова телеканал CNBC. - Это ложная надежда - утверждать, что это [новый коронавирус] исчезнет летом, как [сезонный] грипп. Мы надеемся, что это произойдет, это стало бы неожиданной удачей, но мы не спешим делать такое предположение, потому что нет никаких доказательств".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели 55,4 тыс. человек, общее число случаев заражения составляет 80,6 тыс.