Китай выделил ВОЗ $20 миллионов на борьбу с новым коронавирусом

Власти Китая решили выделить 20 миллионов долларов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на борьбу с новым коронавирусом, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Пришли хорошие новости от правительства Китая: они (китайские власти - ред.) выделяют ВОЗ 20 миллионов долларов, чтобы оказать содействие в борьбе с COVID-19 на мировом уровне. Я искренне благодарю посла Чэня, который доставил хорошие вести от имени председателя Си Цзиньпина, а также от имени правительства и народа КНР", - написал гендиректор организации в Twitter.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи.