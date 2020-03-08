Ученые впервые пересадят крысам "напечатанную" в космосе костную ткань

Российские ученые осенью 2020 года собираются впервые в мире провести операции по пересадке крысам костной ткани, полученной на биопринтере в космосе, сообщил РИА Новости, как передает Trend, управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

"Эксперименты с животными, скорее всего, будут проведены уже осенью, после необходимых проверок", - сказал Хесуани.

Он отметил, что 10 апреля на Международной космической станции (МКС) начнется очередной эксперимент по печати неорганических компонентов костной ткани крыс. Похожий эксперимент компания, создавшая космический биопринтер, уже проводила осенью 2019 года. Тогда полученные в невесомости образцы вернули на Землю и передали специалистам для изучения.

Если раньше в ходе экспериментов на МКС печатали разные ткани (хрящевую, костную, мышечную), то сейчас из-за высокой ответственности решили сконцентрироваться только на исследованиях костей. Хесуани отметил, что компания даже не планирует будущие эксперименты на орбите на случай, если понадобится провести печать костной ткани еще раз.

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые отправятся на МКС 9 апреля, поставят несколько серий по печати костей. Полученные образцы вернет на Землю 17 апреля находящийся сейчас на станции экипаж.