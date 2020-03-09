Генсек НАТО рассказал о мерах поддержки Турции из-за ситуации в Сирии

В мире 9 марта 2020 22:51 (UTC+04:00)
Генсек НАТО рассказал о мерах поддержки Турции из-за ситуации в Сирии

НАТО продолжит поддерживать Турцию различными способами на фоне ситуации в Сирии, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Турция является членом (альянса), который сильнее всего затронут насилием в Сирии. Ни один другой член альянса не пострадал сильнее от террористических атак, и ни один из них не размещает у себя больше беженцев (чем Турция). НАТО продолжит поддерживать Турцию рядом различных мер. Это включает защитные ракетные системы, помогающие защищать Турцию против угроз из Сирии", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Брюсселе.

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли 5 марта в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Информация о недвижимости интегрирована в портал электронного правительства
Информация о недвижимости интегрирована в портал электронного правительства
Глава филиала Румынской IT компании в Азербайджане о перспективах и планах (ФОТО)
Глава филиала Румынской IT компании в Азербайджане о перспективах и планах (ФОТО)
Руководитель департамента кибербезопасности американской компании о стратегии и секьюрити-технологиях в этой сфере (Интервью)
Руководитель департамента кибербезопасности американской компании о стратегии и секьюрити-технологиях в этой сфере (Интервью)
Loading Bars
Лента новостей
Еще у двух граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана, обнаружен коронавирус - Оперативный штаб Общество 23:40
В Израиле ввели обязательный карантин для всех иностранцев Израиль 23:26
В Канаде зафиксировали первую смерть от коронавируса Другие страны 23:07
Генсек НАТО рассказал о мерах поддержки Турции из-за ситуации в Сирии В мире 22:51
Нигерия намерена увеличить добычу нефти из-за срыва соглашения ОПЕК+ В мире 22:39
ВС Турции нейтрализовали 18 террористов РПК/YPG на севере Сирии Турция 22:28
В Греции сообщили об 11 новых случаях инфицирования коронавирусом Европа 21:53
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь из-за ситуации в Сирии Турция 21:28
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек В мире 21:21
В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса Европа 21:03
Турция почти на 80% увеличила автоэкспорт в Азербайджан Турция 21:00
В Баку прошли обсуждения с экспертами ВОЗ в связи с распространением коронавируса (ФОТО) Общество 20:31
В Буркина-Фасо неизвестные убили 43 человека Другие страны 20:02
Трамп оценил эффективность мер против коронавируса США 19:43
В Великобритании число заболевших коронавирусом выросло до 319 человек Европа 19:19
В Гане 27 человек погибли при столкновении двух автобусов Другие страны 19:00
Обвал фондовых индексов приостанавливал торги в Нью-Йорке В мире 18:42
ВС Турции нейтрализовали террористов РПК/YPG в Сирии Турция 18:31
В Финляндии число случаев заражения коронавирусом возросло до 33 Европа 18:11
Стабилизировались цены на нефть Энергетика 18:04
Шестилетняя азербайджанская гимнастка завоевала первую медаль в Венгрии Общество 17:39
Яркие звезды, которых любит весь мир - Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов на одной сцене Культура 17:15
Минэкологии: Содержание пыли в воздухе в Баку в 3-4 раза превышает санитарную норму Общество 16:39
В Иране за сутки от коронавируса скончались 43 человека Общество 15:47
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) Звёздный мир 15:35
Освобожден от должности ректор азербайджанского Института теологии Политика 15:31
Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Кельбаджарского района Политика 15:27
Освобождена от должности глава Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Политика 15:26
Казахстан и Узбекистан значительно нарастили объем взаимного товарооборота Бизнес 15:20
ВОЗ обнародовала последнюю информацию о распространении коронавируса в мире Общество 15:03
В Баку состоялось открытие Ресурсного центра молодёжных организаций (ФОТО) Социум 14:53
В Государственном морском агентстве Азербайджана и на судне «Мирвари» проведена дезинфекция (ФОТО) Общество 14:51
Азербайджанская компания о производстве и экспорте кондитерских изделий в текущем году Бизнес 14:31
Информация о недвижимости интегрирована в портал электронного правительства ИКТ 14:27
Уличный орган «Old Baku» в преддверии праздника Новруз в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:23
Президент Ильхам Алиев наградил Джанали Акперова орденом «Эмек» 1-й степени Политика 14:05
Глава филиала Румынской IT компании в Азербайджане о перспективах и планах (ФОТО) ИКТ 14:01
Президент Ильхам Алиев наградил Мирдамада Садыгова орденом «Шохрат» Политика 14:00
Азербайджанский завод увеличит поставки соков за рубеж Бизнес 13:54
Завтра в Баку будет до 15 градусов тепла Общество 13:47
Предприятие Азербайджана разработало новую линейку алкогольной продукции Бизнес 13:32
МВД Азербайджана: Информация о штрафовании полицией репетиторов недостоверна Общество 13:31
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 2-5 марта Энергетика 13:27
Рост экспорта грузинского вина остановился – статистика Бизнес 13:14
В Грузии подтверждены еще два случая заражения коронавирусом Грузия 13:10
ЕС объявил тендер на сумму свыше 30 миллионов евро Тендеры 13:02
Казахстан разработает план антикризисных действий Бизнес 12:46
Растет товарооборот Турции с Кыргызстаном В мире 12:45
Аналитики Азербайджана: Цена золота скорректировалась, но продолжит расти Финансы 12:38
Азербайджанские депутаты прошли тестирование на коронавирус Общество 12:33
Делегация ВОЗ находится в Азербайджане Общество 12:27
Турция увеличила товарооборот с Ираком на более чем $800 млн Турция 12:14
ВБ реализует в Азербайджане проект на $100 млн Общество 12:13
В январе-феврале новый аэропорт Стамбула обслужил более 9 млн пассажиров В мире 12:07
Вырос экспорт продукции оборонпрома из Турции в Азербайджан В мире 12:00
Казахстанская нефтегазовая компания закупит запчасти к насосам Тендеры 11:54
В Баку за незаконную продажу медицинских масок задержаны иностранные граждане (ФОТО) Общество 11:46
Стартовал новый проект Федерации гимнастики Азербайджана под названием «Нарисуй свою мечту» (ФОТО) Общество 11:20
Азербайджанские женщины активно участвуют в общественной и экономической жизни страны Общество 11:15
В Баку ведутся работы по повышению уровня безопасности дорожного движения Транспорт 10:42
Азербайджанские депутаты пройдут сегодня тестирование на коронавирус Общество 10:33
Вырос товарооборот между Турцией и Россией Турция 10:15
Турция будет сотрудничать с Катаром в сфере высоких технологий Турция 10:04
Эрдоган объявил о скором тендере на канал «Стамбул» Турция 09:57
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов Нагорно-карабахский конфликт 09:57
В 2020 году BOTAŞ реализует более 10 энергетических проектов Турция 09:52
Бизнесмены из Афганистана закупают нефтепродукты в Туркменистане Бизнес 09:39
Радикальная оппозиция на краю логической пропасти - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 09:35
Турция в январе увеличила товарооборот с Узбекистаном Турция 09:33
В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы Другие страны 08:51
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку" Другие страны 08:46
Disneyland в Шанхае частично восстанавливает работу некоторых объектов Другие страны 08:38
В Таиланде роботы ухаживают за пациентами с коронавирусом Другие страны 08:27
Нефть Brent торгуется в районе $34 Энергетика 08:13
Коронавирус расширил свою географию. В Китае эпидемия пошла на спад В мире 08:06
У берегов Калифорнии произошло землетрясение США 08:01
Падение цен может ударить по производителям сланцевой нефти Энергетика 07:52
Метрополитен-музей в Нью-Йорке устроит вечеринку в честь 150-летия США 07:31
Торговая неделя на бирже Гонконга началась с обвала котировок Финансы 07:15
Обнародованы сроки начала коммерческой эксплуатации трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию Энергетика 07:00
Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса США 06:47
В Мехико десятки тысяч людей вышли на марш против насилия в отношении женщин Другие страны 06:35
Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены Энергетика 06:19
Тед Круз ушел на карантин из-за возможного заражения коронавирусом США 06:07
Goldman Sachs не исключает падения стоимости барреля нефти до $20 Энергетика 05:54
Обвалом открылись торги в Токио из-за угрозы распространения коронавируса Финансы 05:41
В Японии назвали дальность полета запущенных из КНДР ракет Другие страны 05:35
В Колумбии два человека погибли при крушении самолета Другие страны 05:19
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 3119 человек Другие страны 04:57
В Черногории десятки тысяч верующих потребовали отмены закона о вероисповедании Европа 04:31
Дональд Трамп - младший не намерен участвовать в президентских выборах 2024 года США 04:10
Эксперты рассказали о росте объема мировых продаж оружия В мире 03:45
В Камеруне восемь человек погибли при нападении вооруженных людей Другие страны 03:24
КНДР провела пуск трех ракет Другие страны 03:21
УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса Европа 03:21
Канада вернет на родину своих граждан с лайнера Grand Princess Другие страны 03:05
Глава Португалии проведет две недели на карантине Европа 02:50
Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100 В мире 02:27
Мировые цены на нефть рухнули на 31% Энергетика 02:24
"Ювентус" обыграл "Интер" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии по футболу Спорт 02:14
Все новости