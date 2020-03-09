Генсек НАТО рассказал о мерах поддержки Турции из-за ситуации в Сирии

НАТО продолжит поддерживать Турцию различными способами на фоне ситуации в Сирии, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Турция является членом (альянса), который сильнее всего затронут насилием в Сирии. Ни один другой член альянса не пострадал сильнее от террористических атак, и ни один из них не размещает у себя больше беженцев (чем Турция). НАТО продолжит поддерживать Турцию рядом различных мер. Это включает защитные ракетные системы, помогающие защищать Турцию против угроз из Сирии", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Брюсселе.

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли 5 марта в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.