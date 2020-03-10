Индекс Мексиканской фондовой биржи показал самое сильное падение с 2008 года

Индекс Мексиканской фондовой биржи опустился в понедельник на 6,42% до отметки в 38,73 тыс. пунктов. Речь идет о самом сильном падении за одну торговую сессию с октября 2008 года, сообщила на своем сайте газета Milenio, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Обвал котировок произошел из-за снижения мировых цен на нефть и опасений по поводу распространения коронавируса нового типа. На этом фоне доллар заметно укрепился по отношению к национальной валюте Мексики. Официальный курс, установленный Банком Мексики, достиг 21,17 песо за $1, что на 1,06 песо выше, чем 6 марта.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник выразил уверенность в том, что страна в скором времени оправится от снижения курса песо. По его словам, если бы его правительству не удалось остановить падение объемов добычи нефти, то удар по национальной экономике имел бы гораздо более тяжелые последствия.