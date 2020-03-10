ВТО отменила заседания до 20 марта из-за обнаружения коронавируса у сотрудника

Всемирная торговая организация (ВТО) приостановила проведение всех заседаний до 20 марта в связи с заражением одного из ее сотрудников коронавирусом нового типа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, размещенной на сайте организации, ее генеральный директор Роберту Азеведу "проинформировал членов ВТО о том, что с 11 по 20 марта приостанавливается проведение всех встреч". Отмечается, что это решение стало следствием "подтверждения заражения одного из сотрудников COVID-19".

Азеведу подчеркнул, что в организации "очень серьезно отнеслись" к заболеванию работника секретариата и поэтому "предприняли этот беспрецедентный шаг". В настоящее время ведется "тщательный мониторинг ситуации", и будут приняты все необходимые меры "для защиты здоровья и безопасности", заверил гендиректор. В организация создана специальная группа для отслеживания обстановки в условиях распространения коронавируса.

Как сообщило ранее во вторник Федеральное управление общественного здравоохранения Швейцарии, в этой стране на сегодняшний день насчитывается 476 подтвержденных случаев болезни, вызванной новым коронавирусом. Три человека умерли.