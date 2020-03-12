В Вене сотрудников ООН переведут на удаленную работу

Сотрудники учреждений ООН в Вене с 16 марта переходят на удаленную работу из-за ситуации с коронавирусом, сообщила в четверг пресс-служба Венского международного центра (ВМЦ), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В венском городе ООН расположены штаб-квартиры четырех организаций: Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

"Учитывая меры, принятые австрийскими властями, и рекомендацию медицинской службы Венского международного центра, руководители четырех расположенных в Вене организаций решили перевести весь персонал на удаленную работу с понедельника, 16 марта, до пятницы, 3 апреля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на работу в ВМЦ смогут приходить только те сотрудники, присутствие которых критически важно, их каждая из организаций определит самостоятельно. Все остальные сотрудники, а также посетители ВМЦ, не будут иметь доступа к зданиям центра.

В пресс-релизе говорится, что эту меру пересмотрят еще до 3 апреля с учетом развития ситуации и рекомендаций местных властей.

Главы четырех организаций также дали указание сотрудникам отказаться от первоочередных командировок с 16 марта, первостепенные служебные поездки будут одобрять в каждой организации самостоятельно.