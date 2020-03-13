Стоимость биткоина упала ниже отметки в пять тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в пятницу опускается более чем на 30% и впервые с апреля 2019 года упала ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 03.23 мск биткоин дешевеет на 38,09%, до 4891 долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает на 39,56%, до 4783 долларов.

Таким образом, цена криптовалюты впервые с 15 апреля 2019 года опустилась ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов.