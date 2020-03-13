В Турции призвали воздержаться от посещения пятничной молитвы в связи с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В Турции призвали воздержаться от пятничной молитвы в связи с коронавирусом , пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ. Согласно сообщению с таким заявлением выступил Высший совет по делам религий Турции.

Сообщается, что в исламе жизнь человека - наивысшая ценность, и потому, мусульмане могут молится дома, не посещая мечети.

Отметим что, в Турции зафиксирован второй случай заражения коронавирусом.

В настоящее время официальные лица Турции на мероприятиях избегают рукопожатий из-за угрозы коронавируса. Турецкие парламентарии проверяются на наличие коронавирусной инфекции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом.

Впервые вирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией.

Вирус в основном передается воздушно-капельным путем, он может распространяться при кашле, чиханье, через капли слюны или выделения из носа. Кроме этого, существует шанс заражения контактным путем.

Смертельный вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея. Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.