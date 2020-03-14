У сотрудника штаб-квартиры ООН в Женеве выявили коронавирус

Сотрудник штаб-квартиры ООН в Женеве заразился новым коронавирусом. Об этом сообщила в субботу журналистам официальный представитель отделения ООН в Женеве Алессандра Веллуччи, передает Trend со ссылкойна ТАСС.

"В Женеве в добавление к случаям, которые ранее были подтверждены, сейчас поступила информация о положительном тесте на заболевание COVID-19 коллеги, работавшего во Дворце Наций", - отметила она. В настоящее время этим случаем занимаются "профессионалы-медики", добавила она. Медицинская служба отделения ООН заверила, что поскольку заболевший в пятницу не присутствовал во Дворце Наций, до этого - во время пребывания в своем офисе - не имел симптомов, то "не должно быть большой обеспокоенности" по поводу распространения инфекции.

Это первый случай заболевания сотрудника штаб-квартиры ООН.