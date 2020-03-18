В Китае назвали эффективный в борьбе с коронавирусом препарат

Китайские исследователи пришли к выводу, что препарат "Фавипиравир" может быть эффективен в борьбе с коронавирусом, сообщает NEWS.ru., передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Медицинские специалисты в Уханя и Шэньчжэне провели клинические испытания с участием более 340 пациентов, по их результатам стало известно, что у принимавших "Фавипиравир" больных состояние улучшалось уже через четыре дня, а те, кто препарат не получали, выздоравливали только через 11 дней. Об этом рассказал представитель Министерства науки и технологий Китая Чжан Синьминь.

"Фавипиравир" – лекарство производства японской компании Fujifilm Toyama Chemical. По словам Синьминя, препарат обладает высоким уровнем безопасности, и с его помощью состояние легких улучшилось у 91% зараженных коронавирусом. Тем не менее, источник в Минздраве Японии выразил сомнения, что лекарство может быть так же эффективно при лечении более тяжелых симптомов, передает The Guardian.

Компания-производитель пока не давала никаких комментариев касаемо данного заявления.

В настоящий момент в мире зафиксировано более 200 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 8,1 тысячи человек умерли, более 82 тысяч выздоровели. В России на сегодняшний день выявлено 147 случаев заражения коронавирусом. 11 марта ВОЗ объявила ситуацию с распространением вируса в мире пандемией.