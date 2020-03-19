У двух сотрудников Всемирного банка обнаружен коронавирус
У двух работающих в Вашингтоне сотрудников организаций группы Всемирного банка обнаружен коронавирус, передает Reuters со ссылкой президента банка Дэвида Мэлпаса, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".
Мэлпас отметил, что это первые случаи заражения работников организаций группы Всемирного банка.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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