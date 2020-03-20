Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp наблюдаются в ряде стран в пятницу. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Неполадки в работе стали наблюдаться в 14:48 по времени восточного побережья США. Больше всего на сбои в работе сервисов жалуются в США (в особенности в штате Флорида), а также в странах Центральной Америки. Пользователи европейских стран тоже сообщают о некоторых неполадках.
Facebook, Instagram и WhatsApp принадлежат компании Facebook.
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