Netflix выделил $100 млн на помощь своему техническому и творческому персоналу

Руководство видеосервиса Netflix выделило $100 млн на помощь своему техническому и творческому персоналу в условиях пандемии. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"COVID-19 нанес серьезный удар по многим индустриям, включая творческое сообщество, - указывается в заявлении. - Это касается электриков, техников на съемочной площадке, водителей, парикмахеров и гримеров, а также всех тех, кто работает на нерегулярной основе или получает почасовую зарплату". В компании подчеркнули, что власти зачастую медлят с принятием решения о финансовой поддержке работников киноотрасли.

"Поэтому мы создали фонд в размере $100 млн, чтобы помочь творческому сообществу в трудный период", - говорится в заявлении Netflix. Руководство компании отметило, что в первую очередь помощь будет оказана техническому и творческому персоналу, понесшему наибольшие финансовые потери из-за распространения в США и мире коронавируса. Это вызвано тем, что многие кино- и телекомпании, включая Netflix, в последнее время заморозили съемки всех своих проектов, оставив без работы указанные категории сотрудников отрасли.

Компания Netflix была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года компания производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи, среди которых "Карточный домик" (House of Cards), "Очень странные дела" (Stranger Things), "Сорвиголова" (Daredevil), "Нарко" (Narcos). В минувшем году одна из картин Netflix - "Рома" (Roma) - была удостоена трех "Оскаров": за лучшую режиссерскую и операторскую работу, а также как лучший фильм на иностранном языке.