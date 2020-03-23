Компания Singapore Airlines практически полностью прекращает полеты из-за коронавируса

Сингапурская авиагруппа Singapore Airlines практически полностью прекращает перевозки в связи с введенными ограничениями в различных странах по перемещению граждан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в понедельник заявлении одного из крупнейших перевозчиков Азии.

"Компании Singapore Airlines, SilkAir на 96% сокращают полеты, временно выводя из операционной деятельности 138 из 147 лайнеров", - указывается в сообщении. "Входящий также в авиагруппу лоукостер Scoot оставляет для полетов лишь два из 49 самолетов", - отметили в компании.

"Руководство Singapore Airlines продолжает также переговоры с производителями самолетов об отсрочках поставок новой продукции", - уточняется в заявлении. Кроме того, совет директоров, а также топ-менеджеры согласились на сокращение заработной платы, а также выплаты вознаграждений. "На данный момент неизвестно, когда Singapore Airlines сможет вернуться к нормальной деятельности, учитывая нестабильную ситуацию в мире", - подчеркивается в сообщении.

На сегодняшний день общее число инфицированных в Сингапуре достигло 455 человек, 144 пациента выздоровели, двое скончались. Власти 7 февраля повысили уровень опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране. Между тем премьер-министр Ли Сянь Лун 12 марта заявил, что не планируется объявлять высший уровень угрозы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.