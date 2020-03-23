Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тыс. Пандемия коронавируса усиливается, заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ВОЗ поступили сообщения более чем о 300 тыс. случаев COVID-19. Пандемия ускоряется", - отметил он. "Потребовалось 67 дней после первого сообщения о заболевании, чтобы были достигнуты первые 100 тыс. случаев, 11 дней - для второй сотни тысяч случаев и всего четыре - для третьей сотни тысяч случаев. Вы видите, как этот вирус ускоряется", - пояснил гендиректор.

Вместе с тем, по словам главы ВОЗ, человечество не бессильно в противостоянии с новым коронавирусом и ему по силам "изменить траекторию" событий. В этой связи он призвал "атаковать вирус при помощи агрессивной и целенаправленной тактики". Необходимо "тестировать все подозрительные случаи, изолировать и лечить все подтвержденные случаи". Следует также выявлять и помещать на карантин всех, кто имел тесные контакты с больными.

Гебрейесус также обратил внимание на дефицит медицинских защитных средств, призвав к "политической координации на глобальном уровне". "На этой неделе я обращусь к главам государств и правительств стран "двадцатки". Среди прочих вопросов я попрошу их работать вместе в целях увеличения производства, избегать запретов на экспорт и обеспечить равенство в распределении на основе потребностей", - сказал он.

"Нам нужно единство среди стран G20, на которые приходится более 80% мирового ВВП", - отметил гендиректор. "Политическая приверженность [борьбе с коронавирусом] среди стран "двадцатки" означает очень сильную солидарность, которая может помочь нам продвигаться вперед и бороться с этой пандемией настолько активно, насколько возможно", - констатировал Гебрейесус.