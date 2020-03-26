Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 500 тысяч

Общее число заразившихся коронавирусом нового типа за два дня выросло более чем на 100 тысяч и превысило полмиллиона. Об этом, как передает Trend, свидетельствуют статистические данные, собранные корреспондентами ТАСС на основе официальных заявлений властей и экспертов в странах, где отмечены случаи заболевания.

На данный момент всего в мире заразились уже не менее 504 тыс. человек, умерли 4,59% из них - 23 132. Темпы распространения инфекции нарастают: отметка в 100 тысяч заразившихся была преодолена спустя два месяца (6 марта) после начала пандемии в конце декабря прошлого года, еще 100 тысяч человек заразились менее чем за две недели - к 18 марта. 22 марта в мире насчитывалось уже более 300 тысяч инфицированных, а отметка в 400 тысяч была преодолена 24 марта.

В настоящий момент случаи заражения зафиксированы более чем в 150 странах. На первом месте по-прежнему остается Китай, где пик пандемии уже прошел, на несколько сотен инфицированных от него отстает Италия, следом идут США, Испания, Германия, Иран и Франция.

В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, двое умерли.