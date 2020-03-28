НАТО высоко оценивает усилия Грузии по борьбе с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высоко оценил усилия правительства Грузии по борьбе с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на МИД Грузии.

Он заявил, что страна успешно справляется с вирусом.

Между министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и генсеком НАТО состоялся телефонный разговор, который инициировал Йенс Столтенберг.

Генсек проинформировал министра о том, что из-за пандемии COVID-19 в мире, министериал иностранных дел НАТО 3-4 апреля пройдет в ограниченном формате. Кроме того, он отметил, что Грузия успешно справляется с пандемией, и выразил надежду, что так все и продолжится.

В свою очередь, Давид Залкалиани представил генсеку НАТО информацию о мерах, принятых правительством Грузии для превенции распространения коронавируса. В ходе беседы Столтенберг отметил, что НАТО выражает солидарность и поддержку правительству Грузии и грузинскому народу в борьбе с этим заболеванием.

В ходе телефонного разговора были обсуждены различные направления сотрудничества между НАТО и Грузией. Генсек НАТО также высоко оценил текущие демократические процессы в Грузии.

Как отметил Столтенберг, НАТО продолжит работу над дополнительными мерами для поддержки Грузии. В ходе беседы было отмечено, что сложившаяся ситуация не помешает сотрудничеству между НАТО и Грузией, которое в будущем сохранит существующую ныне позитивную динамику. Обсуждались также перспективы углубления сотрудничества в ближайшем будущем в контексте безопасности Черного моря.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)