Исцелившиеся от коронавируса остались заразными

SARS-CoV-2 может обнаруживаться в образцах мокроты и кала даже после того, когда данного коронавируса нет в пробах с носоглотки. Соответствующее исследование китайских специалистов опубликовано в Annals of Internal Medicine, передает Trend со ссылкой на Лента.ru.

В исследовании приняли участие 133 человека, поступившие в стационар с диагнозом COVID-19 в период с 20 января по 27 февраля. Одновременно отрицательный результат на коронавирус, учитывающий пробу с носоглотки, и положительный, основанный на образцах мокроты и кала, продемонстрировали 22 человека.

Для анализа мокроты и кала использовалась полимеразная цепная реакция в реальном времени. Ученые подчеркивают, что проведенное ими исследование нельзя считать строгим, и отмечают, что неизвестно, указывают ли полученные данные на то, что формально исцелившийся от коронавируса пациент все еще остается заразным для других.

В марте Медицинский центр Стэнфордского университета (США) сообщил, что примерно каждый пятый заразившийся COVID-19 также инфицируется другими респираторными вирусами.

В том же месяце Американское химическое общество сообщило, что панголины являются промежуточными хозяевами при передаче коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку.

Также в марте китайские специалисты опубликовали в JAMA Cardiology исследование, где заявили, что заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса SARS-CoV-2.