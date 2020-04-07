Число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 77 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в мире за последние сутки возросло более чем на 77 тыс., почти 5 тыс. человек умерли. Это несколько меньше, чем за предыдущие сутки, когда количество новых случаев заболевания превысило 82 тыс., а новых случаев с летальным исходом было больше 5 тыс., сообщила в понедельник в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно приведенной статистике, по состоянию на 11:00 мск 6 апреля в мире было зарегистрировано 1 210 956 заболевших и 67 594 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 77 200, а количество летальных исходов - на 4810.

Больше всего заболевших и умерших зарегистрировано в Европейском регионе - 655 339 и 49 479 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 33 932, а умерших - на 3063.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 352 592 человека, 9680 умерли. Третью позицию по заболеваемости занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 6 апреля там выявлено 112 522 заболевших и 3861 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы заболеваемости по странам, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 307 318. Далее следуют Испания (130 759), Италия (128 948), Германия (95 391) и Китай (83 005).