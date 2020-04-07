В Boeing рассчитывают провести новый беспилотный полет корабля Starliner этой осенью

В мире 7 апреля 2020 05:35 (UTC+04:00)
В Boeing рассчитывают провести новый беспилотный полет корабля Starliner этой осенью

Американская корпорация Boeing предполагает, что новый испытательный полет ее корабля Starliner без экипажа будет проведен осенью 2020 года. Об этом, как передает Trend, сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС официальный представитель компании Ребекка Риган.

"Boeing взаимодействует с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), чтобы определить приемлемые сроки второго испытательного орбитального полета, - сказала она. - Хотя детали еще не подтверждены, мы ожидаем, что полет состоится осенью 2020 года".

"Мы решили вновь провести испытательный орбитальный полет, чтобы продемонстрировать качество систем Starliner, - говорится в заявлении, опубликованном ранее в понедельник. - Еще один полет в беспилотном режиме позволит нам выполнить все задачи летных испытаний и оценить работу второго корабля Starliner без каких-либо затрат для налогоплательщиков". В компании пояснили, что лишь после этого компания намерена "доставить астронавтов на МКС".

Starliner был запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС) с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V. Из-за технических неполадок запланированная стыковка корабля с орбитальным комплексом была отменена. Одной из причин был признан сбой в системе подсчета полетного времени. В итоге корабль был возвращен на Землю.

Новый американский корабль Starliner, разработанный Boeing, имеет массу 13 тонн. Он рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Министр: Восстановление туристического сектора Грузии будет зависеть от международных событий
Министр: Восстановление туристического сектора Грузии будет зависеть от международных событий
Число иностранцев, посещавших Азербайджан в начале года, увеличилось
Число иностранцев, посещавших Азербайджан в начале года, увеличилось
Число граждан Азербайджана, выезжавших за границу в начале года, увеличилось
Число граждан Азербайджана, выезжавших за границу в начале года, увеличилось
Loading Bars
Лента новостей
В Boeing рассчитывают провести новый беспилотный полет корабля Starliner этой осенью В мире 05:35
В Панаме число заразившихся коронавирусом превысило 2 тыс. человек Другие страны 05:06
Власти США разрешили клинические испытания второй вакцины от коронавируса США 04:39
Facebook будет собирать данные о перемещении пользователей в рамках борьбы с пандемией В мире 04:20
Макрон заявил о готовности Франции продолжать гуманитарное сотрудничество с Ираном Европа 04:00
Совбез ООН проведет 9 апреля видеозаседание о пандемии В мире 03:15
Заключенные одной из тюрем Панамы устроили бунт из-за угрозы распространения коронавируса Другие страны 02:23
Сейм Польши принял поправку, позволяющую провести выборы президента по почте Европа 01:53
Американские индексы продолжили рост на фоне ожиданий замедления пандеми В мире 01:25
Гейджи официально стал соперником Фергюсона вместо Нурмагомедова Спорт 01:09
Израиль вводит полный карантин во время празднования Песаха с 7 по 10 апреля Израиль 00:51
Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне США 00:31
Число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 77 тыс. В мире 00:19
Саудовская Аравия ввела полный комендантский час в некоторых регионах, включая столицу Арабские страны 00:02
Бориса Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии Европа 6 апреля 23:48
Число жертв Covid-19 в Турции достигло 649 человек Турция 6 апреля 23:32
Арзу Нагиев: Каждый гражданин обязан сдать экзамен в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО) Политика 6 апреля 23:11
Во Франции за сутки умерли 833 человека, заразившихся коронавирусом Европа 6 апреля 23:01
Умер бывший главный тренер "Атлетико", "Барселоны" и "Реала" Радомир Антич Спорт 6 апреля 22:44
В США число жертв коронавируса превысило 10 тыс. США 6 апреля 22:23
Центр Гейдара Алиева поддержал еще одну страну, охваченную вспышкой COVID-19 (ВИДЕО) Общество 6 апреля 21:59
ЕС решил учредить военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом Европа 6 апреля 21:33
В Турции медицинские маски будут раздаваться бесплатно Турция 6 апреля 21:21
Адиль Алиев: Азербайджан превращается из импортера в страну-производителя медицинских принадлежностей Политика 6 апреля 21:01
Мы преодолеем эти трудные дни, наша сила в единстве - народный артист Рамиз Гулиев Социум 6 апреля 20:26
Президент Ильхам Алиев: После 20-го апреля мы предпримем шаги по борьбе с коронавирусом в соответствии со сложившейся ситуацией Политика 6 апреля 20:15
Президент Ильхам Алиев: В случае искусственного завышения цен на медицинские маски причастные к этому лица будут строго наказаны Политика 6 апреля 20:05
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан будет финансировать 600 тысяч работников, в том числе частных предпринимателей, за счет государства Политика 6 апреля 19:57
В Азербайджане будет расширен охват страховых выплат по безработице Финансы 6 апреля 19:54
Президент Ильхам Алиев: Как мы демонстрируем единство и солидарность, точно так же должны проявить ответственность и быть дисциплинированными Политика 6 апреля 19:52
Садагат Велиева: Распоряжение Президента о помиловании имеет важное социальное значение Политика 6 апреля 19:49
Президент Ильхам Алиев: В ближайшее время планируется создание современных больниц в Баку и ряде регионов Политика 6 апреля 19:46
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане все предпринятые до сих пор превентивные меры дали свой эффект Политика 6 апреля 19:36
В Грузии планируется вакцинация против пневмококка граждан старше 60 лет Грузия 6 апреля 19:35
В Азербайджане не удовлетворено 58% обращений по поводу разрешения на передвижение вне дома Общество 6 апреля 19:31
Президент Ильхам Алиев: Созданная в Азербайджане инфраструктура позволяет нам добиться успеха в организации в короткий срок нужных производственных участков Политика 6 апреля 19:28
Азербайджан выделил более 170 млн манатов на сокращение безработицы Экономика 6 апреля 19:26
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже не будет зависеть от импорта медицинских масок и после завершения борьбы с коронавирусом Политика 6 апреля 19:25
Будьте ответственными, не нарушайте дисциплины, правил, берегите себя, ваших детей, близких, чтобы мы могли преодолеть эту тяжелую ситуацию с малыми потерями! - Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанскому народу Политика 6 апреля 19:15
В отношении нарушителей карантинного режима будут приняты суровые меры - Оперативный штаб Общество 6 апреля 19:03
Georgian Greenhouse Corporation продолжает производство овощей в прежних объемах Бизнес 6 апреля 18:56
Изменен график движения поездов по Абшеронской кольцевой ж/д Общество 6 апреля 18:51
О правилах передвижения малолетних детей и подростков в период карантина в Азербайджане Общество 6 апреля 18:48
Запущен сайт "evdeqal.az", обеспечивающий доступ к цифровым услугам ИКТ 6 апреля 18:37
Танцор из Москвы в карантинном центре Баку выступил с концертом (ВИДЕО, ФОТО) Культура 6 апреля 18:33
В Азербайджане не допустят необоснованных увольнений с работы в период карантина - Кабмин Бизнес 6 апреля 18:30
Nar начал предоставлять абонентам выездные услуги в поддержку мер борьбы с коронавирусом Экономика 6 апреля 18:29
PAŞA Sığorta: Хотя прием клиентов в наших офисах временно приостановлен, мы к вашим услугам! Экономика 6 апреля 18:27
В Азербайджане увеличилось производство продуктов питания Бизнес 6 апреля 18:15
В МВФ сообщили о подъеме экономической активности в Китае из-за сдерживания коронавируса Другие страны 6 апреля 18:11
В Азербайджане перенесен отборочный этап конкурса стартапов ИКТ 6 апреля 18:09
Страны ОПЕК+ пока не могут договориться о квотах по сокращению добычи нефти Энергетика 6 апреля 18:08
Исмет Саттаров избран председателем Национального совета по телерадиовещанию Азербайджана Общество 6 апреля 18:02
Минналогов зарегистрировало совместное предприятие SOCAR и STP Энергетика 6 апреля 18:01
Министр: Восстановление туристического сектора Грузии будет зависеть от международных событий Туризм 6 апреля 17:54
При каких условиях Казахстан готов экспортировать муку в страны Центральной Азии? Бизнес 6 апреля 17:51
«Туркменгаз» объявляет открытый тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 6 апреля 17:40
Состоялось онлайн-заседание комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Политика 6 апреля 17:39
Актриса из фильма "Челюсти" скончалась от COVID-19 Социум 6 апреля 17:32
В Южной Корее разработали капсулы для приема людей с подозрением на коронавирус Другие страны 6 апреля 17:31
В Грузии возобновили оказание нотариальных услуг Грузия 6 апреля 17:29
Представитель Джонсона назвал дезинформацией данные о подключении его к ИВЛ Европа 6 апреля 17:29
В Азербайджане ОО "Региональное развитие" создает социальный портал для нуждающихся в помощи и желающих оказать ее Общество 6 апреля 17:29
В Баку в современном дизайне перестраивается еще одна улица (ФОТО) Общество 6 апреля 17:10
Простои автоиндустрии принесут огромные потери производителям Транспорт 6 апреля 17:09
Проректор Бакинской музыкальной академии: Оставайся дома и развивайся – этот лозунг всем необходим Социум 6 апреля 17:08
МИД: Международное сообщество решительно осудило и отвергло т.н. "выборы" в Нагорном Карабахе Политика 6 апреля 17:03
В Азербайджане объявлены сроки представления налоговых отчетов Экономика 6 апреля 16:59
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц Политика 6 апреля 16:54
Вундеркинд из Парижа обратился к землякам-азербайджанцам (ВИДЕО) Культура 6 апреля 16:51
В банкоматах Азербайджана за социальные выплаты не будут взиматься проценты Финансы 6 апреля 16:46
Туркменистан и США проводят совместную работу против распространения коронавируса Туркменистан 6 апреля 16:45
Азербайджанские производители хурмы об изменениях в экспорте Бизнес 6 апреля 16:42
Ветреная погода в Азербайджане сохранится до завтрашнего утра Общество 6 апреля 16:41
Узбекистан увеличивает запас овощей и бахчевых культур страны Бизнес 6 апреля 16:34
В связи с коронавирусом в районных больницах Азербайджана начались тренинги для врачей (ФОТО) Общество 6 апреля 16:33
Граждане Азербайджана должны следовать требованиям карантинного режима - российский эксперт Политика 6 апреля 16:22
В Грузии перевыполнен план по развитию инфраструктурных проектов Строительство 6 апреля 16:18
Правительство Грузии продолжает возвращать своих граждан из Европы Транспорт 6 апреля 16:16
ЦБА привлек 200 миллионов манатов у азербайджанских банков Финансы 6 апреля 16:13
В Азербайджане изменен график выплаты пенсий и пособий - минтруда Общество 6 апреля 16:11
Нацвалюта Казахстана окрепла относительно доллара США Финансы 6 апреля 15:59
ЕБРР выделил чрезвычайный «Пакет солидарности» Грузии Финансы 6 апреля 15:58
Исфар Сарабский и Алексей Милтых исполнили "Sarı gəlin" в пустом зале филармонии (ВИДЕО) Культура 6 апреля 15:58
В Баку задержаны продавец и покупатели фальшивых разрешений (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 6 апреля 15:55
Узбекистан продолжает осуществлять ж/д грузоперевозки Транспорт 6 апреля 15:51
Турецкие ученые продвинулись в разработке вакцины от Covid-19 Турция 6 апреля 15:47
В Азербайджане выявлены 57 новых фактов инфицирования коронавирусом, выздоровели 12 человек Общество 6 апреля 15:34
Туркменистан продал карбамид ОАЭ и автобензин Афганистану Энергетика 6 апреля 15:32
Камиля Алиева: Сегодня Азербайджан по сравнению с другими государствами может более эффективно бороться с вирусом Политика 6 апреля 15:20
Как отразился особый карантинный режим на деятельности азербайджанских страховщиков Экономика 6 апреля 15:20
SOFAZ: Для выполнения обязательств фонда нет необходимости в обязательной продаже активов Энергетика 6 апреля 15:10
Названа статистика по приему в первый класс бакинских школ Общество 6 апреля 15:09
Азербайджанские аналитики: Brent может подорожать до 43 долларов за баррель Финансы 6 апреля 15:05
Крупнейший производитель стеклотары в Азербайджане огласил объемы экспорта в текущем году Бизнес 6 апреля 15:04
В Азербайджане изобретена электронная маска, которая убивает коронавирус (ВИДЕО) Интересное 6 апреля 14:54
В текущем году в Азербайджане был осуществлен ряд мероприятий в области ВИЭ - минэнерго Энергетика 6 апреля 14:47
Минсельхоз прокомментировал информацию о мнимом дефиците мяса в Азербайджане Общество 6 апреля 14:45
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху поддержали укрепление координации в борьбе с коронавирусом Россия 6 апреля 14:44
Турецкий VakıfBank отсрочил из-за коронавируса выплату кредиторских задолженностей Турция 6 апреля 14:42
Все новости