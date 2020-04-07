В Boeing рассчитывают провести новый беспилотный полет корабля Starliner этой осенью

Американская корпорация Boeing предполагает, что новый испытательный полет ее корабля Starliner без экипажа будет проведен осенью 2020 года. Об этом, как передает Trend, сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС официальный представитель компании Ребекка Риган.

"Boeing взаимодействует с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), чтобы определить приемлемые сроки второго испытательного орбитального полета, - сказала она. - Хотя детали еще не подтверждены, мы ожидаем, что полет состоится осенью 2020 года".

"Мы решили вновь провести испытательный орбитальный полет, чтобы продемонстрировать качество систем Starliner, - говорится в заявлении, опубликованном ранее в понедельник. - Еще один полет в беспилотном режиме позволит нам выполнить все задачи летных испытаний и оценить работу второго корабля Starliner без каких-либо затрат для налогоплательщиков". В компании пояснили, что лишь после этого компания намерена "доставить астронавтов на МКС".

Starliner был запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС) с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V. Из-за технических неполадок запланированная стыковка корабля с орбитальным комплексом была отменена. Одной из причин был признан сбой в системе подсчета полетного времени. В итоге корабль был возвращен на Землю.

Новый американский корабль Starliner, разработанный Boeing, имеет массу 13 тонн. Он рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет.