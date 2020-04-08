Появилась вакансия путешественника с зарплатой 2500 долларов в неделю

Сайт люксовых вещей HushHush опубликовал вакансию путешественника, в обязанности которого будет входить тестирование роскошных домов. Объявление размещено на официальном сайте компании, передает Trend со ссылкой на "Лента.ru".

Успешно прошедший отборочный тур кандидат должен будет ездить по миру и осматривать дорогостоящую недвижимость. Например, роскошный замок на французской ривьере, испанскую виллу с 25-ю спальнями, дом на берегу океана в эксклюзивном клубе Ocean Reef во Флориде или огромный особняк в районе Сан-Франциско.

Кроме того, в обязанности сотрудника входит составление подробного отчета о каждом объекте на 800 слов с описанием его удобств, а также оценкой доступности, дизайна и пригодности для размещения на сайте HushHush. За выполнение требований организация обещает платить работнику примерно 2,5 тысячи долларов неделю.

Также работодатель уточнил, что они ищут людей с отсутствием судимостей, наличием подлинного паспорта и умением писать рецензии в кратчайшие сроки. «Соискатели также должны продемонстрировать свою надежность, талант подмечать детали и навыки написания хороших текстов», — говорится

В феврале 2019 года круизная компания Royal Caribbean опубликовала вакансию путешественника, который в течение трех недель будет исследовать побережья различных стран на круизном лайнере. Успешно прошедший отборочный тур кандидат отправится в плавание на три недели и будет получать 2,6 тысячи долларов в неделю за выполнение обязанностей.