Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло более чем на 73 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 73 тыс., более 6 тыс. человек умерли. Это больше, чем за предыдущие сутки, когда количество новых случаев заболевания превысило 68 тыс., а новых случаев с летальным исходом было больше 5 тыс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно приведенной статистике, по состоянию на 8 апреля в мире зарегистрирован 1 353 361 заболевший и 79 235 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 73 639, а количество летальных исходов - на 6 695.

Больше всего заболевших и умерших зарегистрировано в Европе - 720 219 и 57 369 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 33 881, а умерших - на 4 904.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 417 416 человек, 12 597 умерли. Третью позицию по заболеваемости занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 6 апреля там выявлены 114 667 заболевших и 3 922 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы заболеваемости по странам, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 363 321. Далее следуют Испания (140 510), Италия (135 586), Германия (103 228) и Китай (83 157).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.