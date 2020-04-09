Турецкий красный полумесяц начнет бесплатную раздачу дезинфекторов

Общество Турецкого красного полумесяца начинает бесплатную раздачу дезинфицирующих средств малоимущим гражданам во всех регионах страны, пишет Trend со ссылкой на агентство Anadolu.

В период пандемии коронавируса нового типа (Сovid-19) применение гигиенических средств приобрело особую актуальность.

Турецкий красный полумесяц предпринял необходимы шаги для поддержки нуждающихся граждан необходимыми средствами гигиены, в частности дезинфицирующими средствами.

В рамках этих инициатив на предприятиях общества на первом этапе было налажено производство дезинфицирующих средств для рук.

Глава Турецкого Красного полумесяца Керем Кынык проинспектировал производственный объект в районе Арнавуткой в азиатской части Стамбула, где производятся емкости для дезинфицирующих средств.

В беседе с корреспондентом агентства «Анадолу», Кынык отметил значимость личной гигиены и противовирусной защиты для противодействия распространению опасной болезни.

«Клинически доказано, что дезинфицирующие средства для рук марки Kizilay эффективны против микроорганизмов. Мы отправляем продукцию в представительства Турецкого Красного Полумесяца для последующей раздачи гражданам»,- сказал Кынык.

По его словам, ежедневно производится 80 тысяч единиц дезинфицирующих средств для рук емкостью в 100 мл.

«На данный момент к производству дезинфицирующих средств привлечены 40 человек, однако при необходимости число сотрудников может быть увеличено. Вся продукция будет распределяться среди граждан совершенно бесплатно. В первую очередь средства предназначены для пожилых и больных в 81 провинции Турции», - сказал Кынык.

Уже на текущей неделе запланировано произвести 250 тысяч единиц дезинфицирующих средств. Компания, задействованная в рамках партнерской программы, предоставила еще 100 тысяч дезинфекторов в виде пожертвования. Все это в экстренном порядке будет распределено по всей территории страны, отметил глава общества.