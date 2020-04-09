ВОЗ намерена запросить $1 млрд на борьбу с коронавирусом в 2020 году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена обратиться к мировому сообществу с просьбой выделить $1 млрд для финансирования мер по борьбе с распространением нового коронавируса до конца 2020 года. Об этом в четверг со ссылкой на несколько источников сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал активный отклик мирового сообщества на призыв оказать финансовую поддержку выполнению плана противовирусных мероприятий ВОЗ. Он сообщил, что к началу апреля вместо $675 млн, необходимых на борьбу с коронавирусом, было собрано $677 млн. Вместе с тем Тедрос, выступая на дипломатическом брифинге в Женеве, подчеркнул, что "в ближайшие недели и месяцы ВОЗ и ее партнерам потребуется гораздо большая поддержка". "И мы рассчитываем на ее продолжение со стороны правительств, частного сектора и мирового сообщества", - добавил он.

По данным источника Reuters, запрошенная ВОЗ сумма составит примерно $1 млрд. Однако, по утверждению другого источника, сумма может быть "больше одного миллиарда долларов, возможно, несколько миллиардов".

Комментарий ВОЗ по этому вопросу пока получить не удалось.

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что в Вашингтоне рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ. Помимо прочего, он заявил, что все меры, принятые организацией в рамках борьбы с коронавирусом, были неверными. Кроме того, Трамп выразил мнение, что ВОЗ "всегда на стороне Китая".

В четверг госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты намерены провести переоценку финансирования, выделяемого ВОЗ.