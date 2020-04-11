Платформу HBO Max запустят без проекта с актерами сериала "Друзья"

Запуск стриминговой платформы HBO Max состоится без нового проекта, в котором должен воссоединиться основной состав популярного сериала "Друзья" (Friends, 1994-2004), это связано с переносом съемок из-за пандемии вызванного новым коронавирусом заболевания. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление HBO Max.

"Как мы сообщали ранее, съемки отложены из-за пандемии коронавируса нового типа. Это значит, что специальный выпуск [нового проекта] не будет доступен на платформе в первый день запуска", - говорится в заявлении.

Ранее журнал Variety со ссылкой на свои источники сообщал, что начало съемок нового проекта с актерами сериала "Друзья" для платформы HBO Max отложено из-за распространения нового коронавируса. Этот проект должен был помочь в раскрутке стриминговой платформы, запуск которой запланирован на май 2020 года.

Мультимедийный конгломерат WarnerMedia 22 февраля объявил о воссоединении состава сериала "Друзья" для съемок в новом проекте для HBO Max. Режиссером и продюсером продолжения культового сериала выступит Бен Уинстон, который будет сотрудничать с продюсерами оригинального телешоу. По данным источника Variety, все шесть основных актеров получат как минимум по $2,5 млн за участие в проекте.

Комедийный сериал "Друзья", рассказывающий о жизни шестерых приятелей из нью-йоркского района Манхэттен, транслировался телекомпанией NBC с сентября 1994 года по май 2004 года. В общей сложности было снято 236 эпизодов. Сериал получил большое число наград, включая шесть премий "Эмми" и один "Золотой глобус".