ВОЗ: За сутки число заразившихся коронавирусом в мире возросло более чем на 70 тыс.

Число заразившихся новым коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 70 тыс., что почти на тысячу меньше, чем за предыдущий день. Количество подтвержденных летальных исходов увеличилось почти на 6 тыс., что несколько больше, чем днем ранее, сообщила в среду в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 15 апреля в мире были зарегистрированы 1 914 916 инфицированных и 123 010 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 70 082, а количество летальных исходов - на 5 989. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 977 596 и 84 607 случаев соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 34 324, а умерших - на 3 895.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 673 361 человек, 27 336 умерли. По числу инфицированных за сутки - 28 404 - этот регион уступает Европе, и умерших за последние 24 часа там также меньше - 1 785.

Третью позицию по числу заражений в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 15 апреля там выявлены 124 204 инфицированных и 4 201 летальный исход.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы по странам, больше всего заболевших зарегистрировано в США - 578 268. Далее следуют Испания (172 541), Италия (162 488), Германия (127 584), Франция (102 533), Великобритания (93 877), Китай (83 745), Иран (74 877), Турция (65 111) и Бельгия (31 119).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией.