Дочь Майкла Джексона исполнила роль Иисуса в фильме

Дочь "Короля поп-музыки" Майкла Джексона исполнила роль Иисуса в сериале, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

22-летняя Пэрис Джексон исполнила роль в фильме "Привычка".

На опубликованном кадре видно только, что дочь знаменитого музыканта одета в светлую тунику. Сюжет фильма пока неизвестен.

В пресс-релизе указано, что фильм расскажет историю "умной и интересной уличной девчонки, которая будет вынуждена преодолевать серьезные трудности на пути к внутренним изменениям".

Продюсер фильма рассказал: "Мы специально наполнили фильм рок-звездами — и у него будет потрясающий саундтрек".

Дебют Пэрис Джексон в кино состоялся два года назад — дочь знаменитого исполнителя снялась в фильме Нэша Эдгертона "Опасный бизнес".