Дочь Майкла Джексона исполнила роль Иисуса в фильме
Дочь "Короля поп-музыки" Майкла Джексона исполнила роль Иисуса в сериале, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
22-летняя Пэрис Джексон исполнила роль в фильме "Привычка".
На опубликованном кадре видно только, что дочь знаменитого музыканта одета в светлую тунику. Сюжет фильма пока неизвестен.
В пресс-релизе указано, что фильм расскажет историю "умной и интересной уличной девчонки, которая будет вынуждена преодолевать серьезные трудности на пути к внутренним изменениям".
Продюсер фильма рассказал: "Мы специально наполнили фильм рок-звездами — и у него будет потрясающий саундтрек".
Дебют Пэрис Джексон в кино состоялся два года назад — дочь знаменитого исполнителя снялась в фильме Нэша Эдгертона "Опасный бизнес".
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