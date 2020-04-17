Число умерших пациентов с коронавирусом в мире превысило 150 тыс.

Количество умерших людей, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией, превысило 150 тыс. и составило 150 948.

Такие данные представил в пятницу Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок властей стран мира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, число заразившихся в мире составляет 2 214 861. Выздоровели 564 525 человек.