Эмодзи, выражающие заботу в период пандемии, появятся в Facebook и Messenger

Значки, выражающие симпатию и заботу в период пандемии коронавируса, будут доступны на будущей неделе пользователям в Facebook и в Messenger. Как сообщил в пятницу американский портал The Verge, один из значков - желтый смайлик, прижимающий к себе красное сердечко, а второй - пульсирующее сердечко нежно-фиолетового цвета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы надеемся, что таким образом люди получат возможность продемонстрировать свою поддержку в период кризиса, вызванного коронавирусом", - привел портал заявление представителя Facebook.

Как отметил The Verge, это первое с 2015 года расширение линейки эмодзи, когда в дополнение к первоначальному "лайку" появились значки, выражающие целый спектр эмоций - любовь, грусть, негодование, восхищение и смех.