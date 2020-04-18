В ВОЗ сообщили о росте числа зараженных коронавирусом за сутки в мире более чем на 85 тыс.

Число инфицированных коронавирусом возросло за последние сутки в мире более чем на 85 тыс., что более чем на 2 тыс. превышает данные за предыдущий день и на 9 тыс. больше, чем два дня назад. Количество подтвержденных летальных исходов увеличилось за сутки более чем на 6 тыс., что на 2 тыс. меньше, чем днем ранее, сообщила в субботу в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 12:00 18 апреля в мире были зарегистрированы 2 160 207 инфицированных и 146 088 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 85 678, а количество летальных исходов - на 6 710. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 086 889 и 97 201 случаев соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 36 018, а умерших - на 3 721.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 784 272 человек, 35 742 умерли. По числу инфицированных за сутки - 40 665 - этот регион превосходит Европу, а умерших за последние 24 часа там меньше - 2 714.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 18 апреля там выявлены 129 256 инфицированных и 5 598 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы по странам, больше всего заболевших зарегистрировано в США - 665 330. Далее следуют Испания (188 068), Италия (172 434), Германия (137 439), Великобритания (108 696), Франция (108 163), Китай (84 180), Иран (79 494), Турция (78 546) и Россия (36 793). При этом Россия впервые вошла в первую десятку государств с наибольшим числом выявленных случаев заболевания. Занимавшая до этого десятую строчку Бельгия находится теперь на 11-м месте - 36 138 заразившихся.