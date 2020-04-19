Число жертв коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом по состоянию на 06:00 (GMT+4) воскресенья достигло 160 518, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Всего в мире, по данным университета, насчитывалось 2 328 124 случая заражения COVID-19.

Более 100 тысяч инфицированных зарегистрировано в США – 734 552 (38 835 скончавшихся), Испании – 194 416 (20 639), Италии – 175 925 (23 227), Франции – 152 978 (19 323), Германии – 143 724 (4 538), Великобритании – 115 314 (15 464).

В России, по данным университета, выявлено 36 793 больных при 313 случаях летального исхода.

Университет осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.