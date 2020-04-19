Стадион футбольного клуба "Брайтон" станет центром тестирования на коронавирус
Стадион "Амекс", на котором проводит домашние матчи английский футбольный клуб "Брайтон", станет центром тестирования на коронавирус. Об этом сообщает агентство Reuters, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Брайтон" не первым в Англии предоставил стадион под нужды Национальной службы здравоохранения (NHS). Ранее на такой шаг пошли "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Вулверхэмптон" и "Челси". В Германии дортмундская "Боруссия" переоборудовала свой стадион под госпиталь, а в Испании мадридский "Реал" предоставил помещения домашней арены для хранения медикаментов.
"Амекс" станет самым большим испытательным полигоном на южном побережье, и будет использоваться для самотестирования и вспомогательных испытаний, - заявил исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер. - В субботу центр посетили более 50 сотрудников NHS, в течение 48 часов они получат результаты своих тестов. Планируется, что за несколько дней новый центр должен достичь производительности в 1000 тестов в сутки".
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В Великобритании зафиксировано более 108 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 14 тыс. человек умерли.