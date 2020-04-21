Bloomberg: ОПЕК в срочном порядке созывает конференцию министров

ОПЕК в срочном порядке созывает телеконференцию министров во вторник, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти. Как передает Trend со ссылкой на TACC, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источники агентства не уточнили, какие именно страны примут участие во встрече.

По данным источников агентства Reuters, в ходе видеоконференции министры также обсудят возможность немедленного сокращения добычи нефти, приступить к которому планировалось с 1 мая.

"Мы предложили немедленно начать выполнять условия сделки и не ждать до мая, а также остановить перепроизводство нефти", - сказал источник агентства.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал страны ОПЕК+ рассмотреть возможность скорейшего и более значительного ограничения добычи для стабилизации ситуации на нефтяном рынке. В своем Twitter Бироль написал, что сокращение предложения ОПЕК+ является хорошим началом, "но недостаточным для немедленного восстановления баланса рынка из-за масштабов падения спроса".