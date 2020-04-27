Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 млн

Общее количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 3 млн.

Об этом, как передает Trend, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи заболевания.

По последним данным, заразились 3 млн 3 тыс. человек, умерли 6,92% из них - 207,8 тыс.

Отметка в 1,5 млн заразившихся была преодолена 10 апреля, таким образом, показатель вырос вдвое примерно за 18 дней.