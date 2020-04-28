В ВОЗ рассказали о росте числа заразившихся COVID-19 в мире за сутки более чем на 76 тыс.

В мире 28 апреля 2020 23:28 (UTC+04:00)
В ВОЗ рассказали о росте числа заразившихся COVID-19 в мире за сутки более чем на 76 тыс.

Число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось за сутки более чем на 76 тыс., что на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день. Количество подтвержденных летальных исходов возросло почти на 4 тыс., что на тысячу меньше, чем днем ранее, сообщила во вторник в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 12:00 28 апреля в мире были зарегистрированы 2 954 222 инфицированных и 202 597 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 76 026, а летальных исходов - на 3 932. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 386 693 и 126 429 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 27 313, а умерших - на 1 904.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 179 607 человек, 60 211 умерли. По числу инфицированных за сутки (39 087) этот регион превосходит Европу, но умерших за 24 часа там меньше (1 722).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 28 апреля там выявлено 171 238 инфицированных и зафиксировано 7 148 летальных исходов. За сутки число заболевших возросло на 5 305, умерли 157 человек.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 960 916. Далее следуют Испания (209 465), Италия (199 414), Великобритания (157 153), Германия (156 337), Франция (127 008), Турция (112 261), Россия (93 558), Иран (91 472) и Китай (84 347).

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