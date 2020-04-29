В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе сети микроблогов Twitter наблюдается во вторник в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Наиболее активно о неполадках сообщают в США и Японии.
По информации сервиса, большая часть пользователей (73%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 14% испытывают проблемы с приложением для iPhone и iPad, 12% - с приложением для операционной системы Android.
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