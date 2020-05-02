У Мадонны нашли антитела к коронавирусу

У американской поп-певицы Мадонны нашли антитела к коронавирусу. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

«На днях я сдала тест и узнала, что у меня есть антитела, поэтому завтра я отправлюсь в долгую поездку на машине, опущу окно и вдохну воздух, пропитанный COVID-19», — заявила 61-летняя исполнительница.

В этом же посте певица порассуждала о человеческой природе. «Меня удивляет то, как сильно нас волнует, что думают другие люди, как завоевать их расположение и как выйти правым из спора. Ненавижу себя за эту низость. Мне хочется вырваться из рабства переживаний», — сказала Мадонна.

В комментариях многие не поверили, что у артистки действительно обнаружили антитела. Некоторые удивились тому, что ранее Мадонна ничего не говорила о том, что болеет коронавирусом. Звезде также посоветовали повторно сдать тест, объяснив, что они бывают недостоверны.

В марте Мадонна записала видеообращение, на котором предстала голой в ванной и рассказала о коронавирусе, назвав его ужасным и прекрасным одновременно. «COVID-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Он — великий уравнитель. И то, что делает его таким ужасным, делает его таким великим. Ужасно, что он уравнял нас во многом. Что прекрасно — он уравнял нас во многом», — отметила певица.