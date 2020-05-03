Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Недостаток витамина D может быть причиной высокой смертности от коронавируса, заявили ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Их исследование опубликовано на портале Research Square, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Специалистами были определены средние уровни витамина D у жителей 20 европейских стран. После этого ученые сравнили полученные данные со статистикой заболеваемости и смертности от коронавируса в этих государствах.

Выяснилось, что, чем ниже средний уровень витамина D по стране, тем выше летальность от инфекции. Эксперты уточнили, что особенно низкий уровень витамина были зафиксирован у жителей Испании, Италии и Швейцарии.

Ранее британские ученые посоветовали принимать витамин D во время пандемии коронавируса. Эксперты отметили, что так как люди проводят много времени внутри помещений и почти не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей, то они не получают данное вещество в достаточном количестве. При этом уточнялось, что витамин D никак не влияет на вероятность заражения коронавирусом или на лечение болезни, как это ранее ошибочно утверждали некоторые источники.