ВОЗ: Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 3,3 млн человек

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона. Скончались свыше 238 тысяч человек, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По последним данным, за сутки в мире выявили более 82,7 тысяч случаев заболевания. Общее число заразившихся составляет 3 349 786.

Число летальных исходов за сутки выросло на 8 657. За все время пандемии погибли 238 628 человек. Большую часть случаев заражения зарегистрировали в Европе, где скончались более 142,6 тысяч человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. Заболевание распространилось более чем на 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса.